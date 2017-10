Georg Gross tegi Saaremaa rallil ajalugu

Nii Tänaku kui Grossi jaoks oli see kolmas Saaremaa ralli võit, sealjuures on Gross tänase võiduga esimene, kes võitnud Saaremaa ralli nii kaardilugeja kui piloodina. "Täitsa uus asi, aga lõpus oli juba väga kihvt," rõõmustas Gross. "Ma arvan, et Ott sai mind täitsa usaldama hakata."

Saaremaa juubeliralli staarid olid kahtluseta suurfavoriidid Ott Tänak ja Georg Gross, kes võitsid veenva eduga kõik 11 kiiruskatset. "Olud olid keerulised ja üritasin arendada mõistlikku kiirust, et ka väljast oleks midagi vaadata," ütles Tänak ETV spordisaatele. "Georgiga koos sõites oli ka minu jaoks eriline ralli, kuid see tuli hästi välja ja loodetavasti suutsime inimestele ka midagi tagasi anda."

Positiivsed arengud Eesti autoralli tulevikku silmas pidades, toimusid R2 Challenge võistlussarja arvestuses. Sarja liidrina hooaja viimasel etapil startinud Ken Torn/Kuldar Sikk näitasid head hoogu ning kasvatasid edu lähimate jälitajate - Läti rallipaari ees. Estonian R2 Challenge sarja, kus osalevad 17-26-aastased noored võidusõitjad, peaauhind on motiveeriv 28 000 eurot ning osalus uuel aastal ERC või juunior-WRC sarjas.

