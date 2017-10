Põlva Serviti euroteekond lõppes Horvaatias

Üks hea number, mis Nexe teise poolaja ülekaalu tõestab, on viskeprotsent. Kui avapoolajal olid need Serviti poolt vaadatuna 63-55, siis kohtumise lõpuks hoopis 48-70! Nexe sai kindla võidu 32:21 ning jätkab EHF Cupi kolmandas eelringis. "Jõu vastu ei saa, oleks lühike kokkuvõte," sõnas Musting.

"Suutsime terve poolaja vastastega sammu pidada, tagaliinis olid liidrid olemas, Aizatullov viskas suurepäraseid väravaid ja Eston Varusk tegi tähtsaid tõrjeid väravasuul. Tundus, et kõik on meie kontrolli all," summeeris Serviti peatreener Kalmer Musting avapoolaja.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel