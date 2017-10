Tänak: ulme, mida me tegime

Reedese võistluspäeva järel juhtisid rallit Ford Fiesta RS WRC võistlusautol sõitnud Ott Tänak – Georg Gross. Teised olid Egon Kaur – Annika Arnek (Ford Fiesta proto), kes kaotasid liidritele 27,7 sekundiga ning kolmandad Siim Plangi – Urmas Roosimaa (Škoda Fabia R5), kes jäid Tänak – Grossist maha 27,9 sekundiga.

Võistluspäeva alustati Taritu 2/Teetormaja katsega, mille võidu võtsid Tänak – Gross, kes edestasid Plangi – Roosimaad 15,6 sekundiga. Kohe avakatsel katketasid mootoriprobleemide tõttu 2015. aasta Saaremaa ralli võitjad Kaur – Arnek, kelle Ford Fiesta proto autol tekkis mootoriprobleem.

Järgnevana sõidetud ralli pikima katse Kurevere 1/Mobil Super (22,76km) esimesed kaks kohta jagasid samuti Tänak – Gross ja Plangi – Roosimaa.

Enne laupäevase võistluspäeva esimest hoolduspausi sõidetud Pidula/Tesman Auto kiiruskatsega suurendasid Tänak – Gross oma lähimate jälitajate ees edu juba pea kahele minutile.

Enne Pidula katset teist kohta hoidnud Plangi – Roosimaa tegid katsel sõiduvea, mis maksis neile ligi kuus minutit ning üldarvestuses kukkusid mehed 40. kohale.

Tänu eestlaste ebaõnnele tõusid teisele kohale samuti Škoda Fabia R5 autol sõitvad Nikolai Grjazin – Jaroslav Fjodorov. Kolmandana saabusid hoolduspausile Raul Jeets – Andrus Toom (Škoda Fabia R5), kes jäid liidritest maha 2:17,5.

Peale hoolduspausi jätkus ralli Leedri/Cramo katse esimese läbimisega ning juba seitsmenda kiiruskatse võidu järjest võtsid Tänak – Gross.

Võistluse kaheksas kiiruskatse Kurevere 2/Mobil Super pakkus lisaks rasketele ilma- ja teeoludele Ott Tänakule ka ärevad hetked, sest tema juhitud Ford Fiesta WRC-l tuli rool lahti. Sellest hoolimata võttis autoralli MM-sarja teine mees katsevõidu ning suurendas oma üldedu Grjazini ees kahele ka poolele minutile.

„Suht katse alguses hakkas rool käest ära kukkuma, aga suunda sain muuta,“ sõnas Tänak katse lõpus ralliraadiole.

Peale teist hoolduspausi jätkus võistlus Leedri katse teise läbimisega. Tänak kaotas küll oma esimese läbimise ajale 2,2 sekundiga, kuid suurendas üldarvestuses edu Grjazini ees veel 10,7 sekundi võrra.

Ralli eelviimase katsena sõideti Saaremaa klassik Toomalõuka/Citroën, mille võit kuulus võistluspaarile nr.1 Tänak – Gross. Kui üheksanda katse järel olid Siim Plangi – Urmas Roosimaa tõusnud üldarvestuses 13. kohale, siis sõiduviga kümnendal katsel kukutas mehed absoluutarvetuses teise kümne lõppu.

Silveston Saaremaa juubeliralli viimaseks katseks oli Sääre/Silveston, mis oli ka võistluse punktikatseks. Ka sellel katsel ei andnud Ott Tänak – Georg Gross teistele võimalust ning nii kindlustasid mehed endale perfektse saldoga 11/11 katsevõitu 50. Saaremaa ralli võidu.

Nii Tänakule, kui Grossile oli see kolmandaks Saaremaa ralli võiduks. Grossil aga on nüüd piloodina võidetud kahe võidu kõrval ette näidata ka võit kaardilugejana. Saaremaa teedel on varem sellise saavutusega hakkama saanud Jaan Metssalu, kes võitis veoautol sõites kaardilugejana 1978. aasta Tehumardi ralli ning sõitjana aasta hiljem sõidetud võistluse.

„Kui aus olla, siis oli päris nauditav. Olud olid tõesti keerulised ja minulgi parajalt pusimist. Au ja kiitus Georgile. Ulme, mida me tegime. Nii palju, kui mina inimesi tean, siis enamik ei uskunud, et ta hakkama saab. Võitsime kõik katsed ja sõitsime korraliku WRC-hooga. See, mida Georg täna tegi, siis on palju kaardilugejaid, kes sellega hakkama ei saaks. Ma arvan, et mina seda ei teeks,“ võttis Tänak võidu toonud 50. Saaremaa ralli kokku.

Absoluutarvestuse teise koha saavutasid Nikolai Grjazin – Jaroslav Fjodorov, kes jäid 11. kiiruskatse järel Tänak – Grossist maha 3.24,9. Kolmandana finišeerisid Raul Jeets – Andrus Toom, kes jäid kaasmaalastest ralli lõpuks maha 4.49,7. Jeets – Toom saavutasid viimati Eesti meistrivõistluste etapil poodiumikoha 2011. aasta Mulgi rallil.

EMV3 ehk N-rühma Silveston Saaremaa ralli parimad olid Markus Abram – Jarmo Võsa (Mitsubishi Lancer). Klassi teised Allan Popov – Aleksei Krõlov (Mitsubishi Lancer Evo IX) +3.31,4 ja kolmandad Dmitri Feofanov – Normunds Kokins (Mitsubishi Lancer Evo IX) +5.05,3.



Neljaveoliste rahvusliku klassi EMV4 (E12) autode arvestuses olid hooaja viimase võistluse kiireimad Kaspar Koitla – Andres Ots (Mitsubishi Lancer Evo IX). EMV4 arvestuse teised olid Hendrik Kers – Mihkel Kapp (Mitsubishi Lancer Evo V) +3.13,6 ja kolmandad lätlased Rolands Jaunzems – Ainars Kalnins (Mitsubishi Lancer Evo VIII) +4.27,6.



Kuni kaheliitrise mootoriga kaheveoliste autode klassis EMV5 võitsid Silveston Saaremaa ralli Karel Tölp - Martin Vihmann (Honda Civic Type-R). Klassi teised olid Rico Rodi – Ilmar Pukk (Honda Civic Type-R) +8.00,0 ja kolmandad Erkko East – Margus Brant (Honda Civic Type-R) +8.57,6.



Kaheveoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode EMV6 ja Estonian R2 Challenge arvestuses olid Saaremaa ralli parimad ning teenisid Estonian R2 Challenge peaauhinna 28 000 eurot Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T). Saaremaa ralli noorte arvestuse teised olid Rasmus Uustulnd – Kauri Pannas (Peugeot 208 R2) +1.07,5 ja kolmandad Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2) +1.15,4.



Rahvusliku rühma EMV 7 (E11) klassis, kus sõidetakse üle kaheliitrise mootoritega autodega võtsid Saaremaa teedel klassivõidu leedukad Giedrius Firantas – Matas Valiulis (BMW M3). Teise koha said Marko Ringenberg - Allar Heina (BMW M3) +38,3 ja kolmandad olid Madis Vanaselja – Jaanus Hõbemägi (BMW M3) +3.37,9.



Kaheveoliste klassi EMV8 (E10) Silveston Saaremaa ralli klassivõidu võtsid Lembit Soe – Kalle Ahu (Toyota Starlet). Klassi teised olid Karl Jalakas – Rando Tark (BMW Compact) +3.53,4 ja kolmandad Mick Holland – Karolis Kairys (Ford Escort MK1) +5.23,0.



Rahvusliku E-rühma klassis EMV9 (E9), kus sõidetakse 1,6 liitrise mootoriga kaheveoliste autodega võitsid Klim Baikov – Andrei Klešitšev (Lada 2105). Teised koha teenisid Kermo Laus – Alari Jürgens (Nissan Sunny) +37,9 ja kolmandad olid Priit Guljajev – Janek Ojala (Nissan Sunny) +2:20,8.



Veoautode EMV10 (E13) arvestuse Silveston 50. Saaremaa ralli parimad olid Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A). Klassi teised olid Meelis Hirsnik – Kaido Oru (GAZ 51R) +1.56,10 ja kolmandad EMV10 klassi tänavused meistrid Kaido Vilu – Erik Vaasa (GAZ 51) +2.11,3.