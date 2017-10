46-aastane itaallane näitab suurepärast vormi

Rebellini profikarjäär on väldanud veerand sajandit. Eks varsti saame teada, mis plaanid on mehel järgmiseks aastaks.

See oli Rebellinile teiseks võiduks lühikese aja jooksul. Septembri lõpus Indoneesias peetud International Tour de Banyuwangi Ijenil võitis ta avaetapi ja oli parim ka kokkuvõttes. Rebellin on sportlastee vältel pälvinud 36 võitu ja osalenud 19 suurtuuril. Rebellini karjääri on varjutanud dopinguga vahelejäämine Pekingi olümpial, mistõttu pidi ta tegema kaheaastase võistluspausi.

Vanus on vaid number. See ütlus kehtib suurepäraselt Itaalia ratturi Davide Rebellini kohta, kes näitab 46-aastasena suurepärast minekut. Kontinentaalklubi Kuwait – Cartucho.es-i esindav Rebellin võitis Iraani velotuuri 5. etapi ja sai kokkuvõttes seitsmenda koha.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel