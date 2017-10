HC Kehra astus suure sammu karikavõistluste finaalneliku suunas

Tenniselegendide Roger Federeri ning Rafael Nadali omavahelise rivaalitsemise austajatel on sellel nädalavahetusel põhjust pilgud pöörata Shanghai poole, sest mõlemad mehed on sealsel Masters-sarja turniiril jõudnud poolfinaali.

Pärast vaheaega mängupilt suurt ei muutunud, kehralased kasvatasid pidevalt eduseisu ja said lõpuks korduskohtumiseks 16-väravalise edu – 41:25. Lees lisas oma kontosse teisel poolajal veel viis tabamust ja oli lõpuks 15 väravaga üleplatsimees. Antti Rogenbaum ja kohtumise lõpuminuteil punase kaardi teeninud Nikita Jermaševitš lisasid viis tabamust. Kaotajate poolel viskas Hendrik Lohk 6 ja Jan Jürgen Veski 5 väravat

