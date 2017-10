Aus: neljanda kohaga oleksin väga rahul

Reedesel võistluspäeval koges Aus natuke ebaõnne ja seetõttu alustas ta laupäeva ettevaatlikumalt. "Esimene katse läks päris hästi, teisel lendasime natuke üle, kiviaia otsa. Aga õnneks nii õnnelik, et rattad olid sirged, sain sealt ära tagurdada. Kaotust 15-20 sekundit, aga saime jätkata," rääkis Aus ERR-ile. "Hommik oli liiga ettevaatlik, andsin liiga palju ära. Aga praegu kohavõitlus käib, neljas kuni kuues on reaalne, seal vahel me kolmekesi võitleme. Eks näis, kolm põnevat katset on ees."

Kohtadele neljandast kuuendani võitlevad soomlane Tomi Tukiainen (Škoda), Aus ja Kaspar Koitla (Mitsubishi). Tukiainen kaotab liidrikohal sõitvale Ott Tänakule (Ford) 4.01,2, Aus 4.09,6 ja Koitla 4.09,7. "Neljanda kohaga oleksin väga rahul. Arvestades neid juhtumeid oleks neljas koht väga okei," sõnas Aus.