Jeets: püüame head positsiooni hoida

"Meie jaoks on läinud hästi. Oleme valinud sellise mitte kohe ründava taktika ja proovinud oma sõitu sõita. Kui esmapilgul on väike umbusaldus teede ja libeduse suhtes, siis oleme natuke ettevaatlikumalt sõitnud," rääkis Jeets ERR-ile. "Aga nüüd on paljudel konkurentidel ebaõnne olnud ja oleme vaikselt tempot tõstnud, hetkel tundub, et oleme päris hea positsiooni peal ja püüame seda hoida."

Teisel kohal paiknev lätlane Nikolai Grjazin (Škoda) on Jeetsist 40 sekundi kaugusel, kas on plaan järelejäänud katsetega lätlast püüda? "Teise koha mees on professionaalne rallisõitja. Arvan, et see vahe on nii suur, et seda sõiduga püüda ei saa," nentis Jeets. "Meie taktika võiks olla kolmandat kohta hoida. Mitte vigu teha ja sõita selle koha peal."

Ralli liider on kaheksa katse järel Ott Tänak (Ford), Grjazin kaotab talle 2.32,80 ja Jeets 3.12,0. Kokku sõidetakse 11 kiiruskatset.