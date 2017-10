Šarapova jõudis enam kui kaheaastase vaheaja järel WTA turniiril finaali

Tenniselegendide Roger Federeri ning Rafael Nadali omavahelise rivaalitsemise austajatel on sellel nädalavahetusel põhjust pilgud pöörata Shanghai poole, sest mõlemad mehed on sealsel Masters-sarja turniiril jõudnud poolfinaali.

30-aastane Šarapova naasis tänavu kevadel 15-kuulise dopingukaristuse järel võistlustulle. 2016. aasta Austraalia lahtistel andis Šarapova positiivse dopinguproovi, põrudes meldooniumiga, mis oli 1. jaanuarist lisandunud keelatud ainete nimekirja. Šarapova sõnul oli ta aastaid tarvitanud südamerohtu, mis sisaldas meldooniumit ja ta polnud teadlik, et see lisati dopinguainete alla. Mullu juunis määrati Šarapovale kaheaastane võistluskeeld, mille Rahvusvaheline Spordiarbitraaž lühendas 15 kuule.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel