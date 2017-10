Tenniselegendide Roger Federeri ning Rafael Nadali omavahelise rivaalitsemise austajatel on sellel nädalavahetusel põhjust pilgud pöörata Shanghai poole, sest mõlemad mehed on sealsel Masters-sarja turniiril jõudnud poolfinaali.

Kümne katse järel on teisel kohal lätlane Nikolai Grjazin (Škoda), kaotades Tänakule 2.53,8. Kolmas on Raul Jeets, kes kaotab 4.03,0. Neljas on soomlane Tomi Tukiainen (Škoda), jäädes maha juba 4.33,2-ga. Viiendaks tõusis Kaspar Koitla (Mitsubishi), kaotades 4.44,5, Rainer Aus (Volkswagen) langes kuuendaks, kaotades 4.47,3.

