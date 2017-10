Telemängu parimaks valitud Prosa: neljanda kohaga ei saa rahule jääda

Tenniselegendide Roger Federeri ning Rafael Nadali omavahelise rivaalitsemise austajatel on sellel nädalavahetusel põhjust pilgud pöörata Shanghai poole, sest mõlemad mehed on sealsel Masters-sarja turniiril jõudnud poolfinaali.

"Neljanda kohaga ei saa rahule jääda. Kahjuks läks see hooaeg, nagu läks, aga nagu viimased kuud oleme näidanud, suudame ka suuremaid võita ja näidata sisu. Arvan, et järgmine hooaeg näitame veel paremat mängu."

"Kui füüsiline vorm on hea, ei ole see raske," kinnitas Prosa mängu järel ERR-ile. "Punane kaart andis meile pigem indu juurde ja saime aru, et nüüd peab täiega võitlema. Oleme lõpuks saavutanud füüsilise vormi ja kestsime terve mängu."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel