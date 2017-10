Martti Nõmme: eesmärk on olümpial kümne sekka tulla

Tenniselegendide Roger Federeri ning Rafael Nadali omavahelise rivaalitsemise austajatel on sellel nädalavahetusel põhjust pilgud pöörata Shanghai poole, sest mõlemad mehed on sealsel Masters-sarja turniiril jõudnud poolfinaali.

"See tulemus oli mulle tegelikult päris ootamatu," tunnistas Aigro. "Läksin punkte saama, top 30 sisse hüppama, aga suutsin ennast nii palju kokku võtta, et hüppasin lausa kuuendaks. Olen rohkem saanud tegeleda jõutreeningutega, hooaja alguses oli põlvevigastus, mis takistas spordi tegemist. Praegu läheb kõik ülesmäge."

"Peaks juhtuma see, et Taavi Pappel, kellel pole veel MK-sarja pääsu, ületaks end kõvasti ja teeniks punktid täis," sõnas ERR-ile treener Hillar Hein.

Eesti suusahüppekoondis on tänavu neljaliikmeline. Koos treeneritega olid pressikonverentsi laua taga Martti Nõmme, Taavi Pappel, Kevin Maltsev ja Artti Aigro. Sellest nelikust kolm peaks võistlema ka olümpiamängudel. Aasta tagasi välja öeldud eesmärk pääseda kogu meeskonnaga olümpiale võib veel täituda, kuid pigem on see vähetõenäoline.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel