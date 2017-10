Tänak Grossist: esimesel katsel ei saanud arugi, et keegi teine kõrval on

"Rada on ilmselgelt libe, esimene [katse] ei olnud nii mudane, aga teine oli päris mudane. See oli isegi huvitavam," sõnas MM-sarja teine mees Tänak ERR-ile.

Kui kõvasti sa tegelikult praegu surud? "Kohati sõidame täitsa okeilt, mingid keerulisemad kohad sõidan kindlasti kindla peale. So and so (nii ja naa), päris MM-i hoogu pole, aga täpselt nii palju, kui vaja. Lihtsad olud kindlasti ei ole, tundub, et kõik toimib, aga ega ta niisama lihtsalt ei tule."

Mis sa Georgi töö kohta ütled? "Siiamaani väga luks. Esimesel katsel ei saanud arugi, et keegi teine kõrval on ja teise koha peal pidin paar kohta võib-olla kaasa aitama, aga lõpuks saime probleemideta läbi."

"Ma teadsin, et see saab olema väga raske ja ma ei arvanudki, et see lihtne on," kinnitas Georg Gross. "Kui kõik asjad õigel ajal välja tulevad, on väga hea tunne."