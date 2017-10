FCI peatreener: võidu aluseks oli mängijate karakter

"Ma arvan, et tegemist oli väga huvitava mänguga ja ma soovin õnnitleda oma mängijaid, nad olid täna väga vaprad," sõnas kohtumise järel ERR-ile FCI peatreener Aleksandar Rogic. "Ma ütlen alati, et nad näevad trennis väga palju vaeva ja täna nägime, et raske töö toob endaga kaasa punkte. Meie jaoks oli enesekindluse tõstmise mõttes tegemist väga tähtsa mänguga, me suudame võidelda riigi tippklubidega ja täna tõestasime seda."

"Ma räägin ka mängijatele iseloomust, karakterist ja nad näitasid täna seda - ka meie arvulises vähemuses olid nende ründajad kümme korda suluseisus. Küsimus on isiksustes ja soovin oma mängijatele õnne - see oli suurepärane võit."