Pikka keeldu kandev endine FIFA tippametnik lükkas uued süüdistused tagasi

Tenniselegendide Roger Federeri ning Rafael Nadali omavahelise rivaalitsemise austajatel on sellel nädalavahetusel põhjust pilgud pöörata Shanghai poole, sest mõlemad mehed on sealsel Masters-sarja turniiril jõudnud poolfinaali.

"Tahan kinnitada, et süüdistused ei vasta tõele," rääkis Valcke Prantsusmaa ajalehele L'Equipe. "Ma pole seda iial teinud, ma ei ole midagi millegi tegemise eest vastu saanud. Minu ja Nasseri vahel pole mingeid vahetustehinguid toimunud." Süütusele apelleeris ka beIN Media, kes kinnitas, et kavatseb teha võimudega igakülgset koostööd.

Neljapäeval teatas Šveitsi prokuratuur, et nad kahtlustavad Al-Khelaifit Valckele altkäemaksu pakkumises, et beIN saaks 2026. ja 2030. aasta jalgpalli MM-ide teleõigused. Reedel kinnitas rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA, et võtab juhtumi luubi alla.

