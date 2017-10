Karl-Michael Valk võitis lamades surumise EM-il Eestile pronksi

Esimesel päeval saavutas spordiklubi Reval-Sport tõstja Karl-Michael Valk kehakaalus kuni 83 kilogrammi juunioride arvestuses kolmanda koha. Tulemus 180 kilogrammi on ka mehe uus isiklik rekord.

"Täna oli kang kerge, oleks ehk 5-10 kilogrammi rohkemgi suutnud. Aga isiklik rekord ja medal — olen väga rahul," kommenteeris Karl-Michael Valk ise. "See on võimas, et meil on sel aastal järjekordne medal välisvõistlustelt käes," oli rahul ka pühapäeval ise võistlustulle astuv Eesti Jõutõsteliidu president Kaido Leesmann. "Taset näitab see, kui mees võtab selle isikliku rekordiga — isiklik rekord on alati eneseületus. Oleme uhked!"