Vatanen: küsimus ei seisne ainult rallis, vaid ka Saaremaa üldises arengus

Saaremaa ralli senine korraldaja MTÜ Saaremaa Ralli on teatanud, et järgmise ralli korraldamiseks tuleb leida uued tegijad ning eestvedajad.

"Kuressaare linnavalitsus on Saaremaa ralli partner ja see saar võitleb dünaamiliseks jäämise nimel, selle nimel, et noored inimesed jääksid siia elama," rääkis ERR-ile autospordiliidu president Ari Vatanen. "Selle jaoks peab inimestele pakkuma ooperi- ja toidufestivale, kultuuri, rallit. Ralli on turismi suur osa. Tugevad saame olla ainult koos ja me oleme autospordiliidus väga rahul, et linnavalitsus on selle saare arendamisega seotud. Küsimus pole ainult rallis, vaid ka Saaremaa arenemises."

"Ralli on kallis üritus ja siiani on Saaremaa ralli linnavalitsuse käest tegelikult väga vähe raha küsinud," jätkas Vatanen. "Ma olen kindel, et Saaremaa ralli toimub ka järgmisel aastal ja tegelikult peaks see olema ka Euroopa kalendris. Te näete, kui populaarne see ralli on - kui Saaremaa ralli kaoks, oleks see väga suur kaotus mitte ainult Põhjamaade rallispordile, vaid ka Saaremaale."

"See on üks Saaremaa suurtest sündmustest ning toimub oktoobris, mil hotellides on vaikne aeg. Siin on pea 200 autot ja see tõestab, et me peame andma endast kõik, et seda rallit kalendris hoida. On tõsi, et peame selle jaoks vaeva nägema - midagi ei kuku taevast niisama kätte. Seetõttu oligi tänane koostööleping nii tähtis - me ühendame ralli kalendris hoidmise eesmärgil jõud."

Teie jaoks on väga tähtis, et Saaremaa ralli jätkuks? "Igatahes. On ka Rally Estonia, mis ei saanud reaalsuses selle aastal toimuda. Saaremaa ralli on populaarsuselt teine ralli ja siia tuleb ka palju soomlasi- Saaremaa ise on turistidele vaatamisväärsus ja see oleks suur kaotus, kui see kalendrist kaoks - ma ei usu, et see nii läheb."