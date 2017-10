Kanepi katsetab Moskvas koostööd Novak Djokovici endise treeneriga

Moskvas peetaval Kremli karikaturniir on esimese paigutusega viimasel kahel aastal samal turniiril triumfeerinud venelanna Svetlana Kuznetsova (WTA 8.). Tipptennisiste on teisigi, nende hulgas prantslanna Kristina Mladenovic (WTA 13.), lätlanna Anastasija Sevastova (WTA 17.) ja ameeriklanna Coco Vandeveghe (WTA 22.). Põhitabelis algavad mängud teisipäevast. Kanepil tuleb turniiri alustada laupäeval algavast kvalifikatsioonist, kus osaleb 28 mängijat.

Moskvas katsetab Kanepi koostööd treener Dušan Vemićiga, kirjutab Tennis.ee . Serblasest treener on tööd teinud selliste tippudega nagu Novak Djokovic ja vennad Bryanid. Naistennistidest on ta omal ajal viinud maailma kümne parima sekka Andrea Petkovici.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel