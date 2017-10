Austraalia jalgpallilegend võib sponsorile mõeldud väravatähistuse eest trahvi saada

Austraalia jalgpalliliit kinnitas BBC-le, et nemad Cahilli väravatähistuses midagi üleliigset ei näinud, küll on vanameister kodumaal sattunud terava kriitika alla, näiteks kirjutas kolumnist Tyson Otto, et Cahill "rikkus Austraalia jalgpalli jaoks ikoonilise hetke".

Pärast otsustava värava löömist kohtumise 109. minutil sirutas Cahill lennukit imiteerides käed välja, tehes seejärel kätega tähte "T" meenutava žesti. Varsti pärast lõpuvilet küsis üks Austraalia reisifirma, kelle uueks reklaaminäoks Cahill on, Instagramis oma jälgijatelt: "kas nägite, kuidas Cahill ANZ staadionil "T" [žesti] tegi?" Postitusele, mis on nüüdseks kustutatud, vastas ka Cahill.

