Austraalia taotleb maanteesõidu MM-i korraldamist

Jaanuaris teatas Lõuna-Austraalia valitsus huvist korraldada 2020. aasta MM-i ja seda toetas ka Tour Down Underi direktor Mike Turtur, kuid ilmselt jääb see võimalus ära, sest organiseerimiseks napib aega. Austraalia on vaid korra, 2010. aastal MM-i korraldanud.

Austraalia alaliidu juht Nick Green kinnitas, et kängurumaa on huvitatud 2021. või 2022. aasta maanteesõidu maailmameistrivõistluste võõrustamisest.

