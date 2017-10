Naiste jalgpalli meistriliigas toimub viimane voor

Jalgpalliliit otsustas, et noortekoondise võistkond järgmisest hooajast enam naiste meistrivõistlustel ei osale ja seoses sellega meistriliigast otse ükski võistkond välja ei lange. Üleminekumänge peab 7. koha saavutanud naiskond.

Esiliigast tõuseb otse meistriliigasse võitja, 2. koht mängib üleminekumänge. Meistriliiga üleminekumängud peetakse 28. oktoobril ja 4. novembril.

Pärnu JK – Tallinna FC Flora

14. oktoobril kell 13.00 Pärnu Rannastaadionil

Pärnu JK madistab viimases kohtumises sel hooajal hõbemedalid teeninud Tallinna Floraga. Selle mängu järel saab Pärnu JK enda kätte ka meistrikarika, mis kindlustati juba varasemates voorudes. Pärnul on võimalus lõpetada hooaeg ka ilma ühegi kaotuseta ja selleks tuleb viimases mängus alistada Flora. Omavahelistes kohtumistes on Flora seni küll näidanud südikat vastupanu, ent Pärnu on siiski oma paremuse maksma pannud. Mängud on lõppenud nende 3:2, 2:0 ja 1:0 võiduga.

Pärnu peatreener Jüri Saar: "Ootan huvitavat mängu kahe võrdse võistkonna vahel. Loodan, et ilm paraneks. Siis on ka rohkem fänne staadionil kaasa elamas ja naistel suurem motivatsioon endast kõik anda."

Mängija Anastassia Filenko: "Hooaja viimane mäng, mille tulemus tabeliseisu kuidagi ei mõjuta ning sellepärast tulevad kõik nautima mängu. Aga muidugi Flora on meie suurim rivaal, keegi ei lähe mängima kergekäeliselt. Isiklikult mulle on meeldinud mängud Floraga, sest võidud nende üle on tulnud väga raskelt."

Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva: "Ees ootab selle hooaja viimane ja ühtlasi kõige tähtsam mäng. Meil on siht silme ees ja laupäeval saame sellele sammukese lähemale astuda."

Mängija Eneli Kutter: "Pärnu korraldab laupäeval meistritiitli pidustusi, kuid meil pole plaanis neile sel puhul midagi kinkida. Paneme kõik mängu, et hooaja viimaste võidupunktidega koju sõita!"

Pärnu – Flora kohtumist vilistab Kristjan-Eric Lääne, abikohtunikud on Silver Suup ja Mooses Leinštrep.

Tartu SK 10 Premium – Tallinna FC Levadia

14. oktoobril kell 13.00 Kambja staadionil

Kambja staadionil lähevad vastamisi selle hooaja neljas naiskond Tartu SK 10 ja kolmanda koha saavutanud Tallinna Levadia. Omavahelistes kohtumistes on seni punkte jagatud võrdselt, kui mõlemad naiskonnad on korra võtnud võidu ning viimane mäng lepiti 1:1 viiki. Kuigi tabelikohad on mõlemal naiskonnal kindlad, soovitakse hooaeg lõpetada ikkagi võiduga.

SK 10 esindaja Kalev Kajak: "Hooaja viimane mäng ning vähemaga kui võit leppida ei taha."

Mängija Geili Rehkli: "Lõppeva hooaja viimane mäng ning just Levadiaga – see tuleb kindlasti põnev ja pingeline ning loodetavasti oleme 90 minuti möödudes meie kolme punkti võrra rikkamad."

Levadia peatreener Maksim Rõtškov: "Hooaja viimane mäng Tartu SK 10 Premiumiga kujuneb väga võitluslikuks ning haaravaks. Senistes mängudes on punktid jagunenud võrdselt ning kindlasti soovivad mõlemad naiskonnad hooaja kokkuvõttes vastasest paremad olla. Meie jaoks on väga oluline hooaeg võiduga lõpetada ning hea tujuga talvepuhkusele minna! Olen kogu naiskonnale lõppeva aasta eest tänulik - tegime kõvasti tööd, pingutasime korralikult ning saime oma mängu käima. Pronksmedal on tubli tulemus, kuid järgmisel aastal üritame sihtida kõrgemaid kohti. Viimased mängud näitasid, et oleme selleks suutelised, kui tegutseme ühtse naiskonnana."

Mängija Viktorija Draguntseva: "Hooaja viimane mäng on väga oluline nii naiskonna kui treeneri jaoks. Tahame näidata ilusat ja silma rõõmustavat jalgpalli, saada rahulolu ja loomulikult naasta koju võiduga! Võõrsil mängides tunneme oma poolehoidjate toetusest puudust, kuid oleme täielikus lahinguvalmiduses."

SK 10 – Levadia mängu peakohtunik on Timo Teniste, abikohtunikud on Andres Lõhmus ja Andre Varusk.

Hetkel seitsmendal positsioonil paiknev Tartu Tammeka kohtub Noortekoondisega. Tartu klubi jääb kuuendal kohal asuvast Põlva Lootosest maha ühe punktiga. Seega otsustatakse üleminekumängudele mineja just viimases voorus. Juhul kui Põlva ja Tammeka lõpetavad vooru järel võrdsete punktide peal, on edu Tammekal, kes on omavahelistest kohtumistest rohkem punkte teeninud. Põlva kohtub viimases voorus Tallinna Kaleviga.

Noortekoondis – Tartu JK Tammeka

14. oktoobril kell 13.00 Nike Arenal

Noortekoondis on sel hooajal seni tabelisse saanud kolm punkti ja seda just eelmisest omavahelisest kohtumisest Tammekaga. Septembri lõpus Sepa jalgpallikeskuses peetud mängus alistas Noortekoondis vastased 2:1. Ülejäänud kahes omavahelises mängus sel hooajal on võidu napsanud Tammeka. Kui Tartu klubi võitleb veel liigasse püsimajäämise nimel, siis Noortekoondise jaoks on kaheksas koht kindel ning teada on ka, et järgmisel hooajal enam meistriliigas ei jätkata.

Tammeka peatreener Maiko Tamme: "Hooaja sügisringi mängud on olnud suurte tõusude ja mõõnadega. Viimastes mängudes oleme saanud tugevamaks just vaimselt ja võistkondlikult, mis on taganud ka stabiilsuse ja seda sama tendentsi kavatseme jätkata kuni viimase mänguni välja."

Mängija Kädri-Li Ootsing: "Meie eesmärgiks on võit ja tulla koju 3 punktiga. Vähemaga leppida ei saa."

Noortekoondis – Tammeka mängu peakohtunikuks on Paul Kask, teda abistavad Helen Käosaar ja Jonna Soomets.

JK Tallinna Kalev – Põlva FC Lootos

14. oktoobril kell 13.00 Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul

Sel hooajal juba viienda koha kindlustanud Kalev võõrustab koht tagapool olevat Lootost. Põlva naiskond loodab kohtumisest Kaleviga põnevat mängu ja tahab kindlustada oma kohta liigatabelis. Kalevil on võimalus mängida pingevabamalt, kuid kindlasti soovitakse tabelisse saada kirja veel üks võit.

Kalevi peatreener Allan Soomets: "Hooaeg on kulgenud tõusude ja mõõnadega, kokkuvõttes on hea, et saame hooaja viimased mängud pingevabalt võtta. Viimases mängus saavad mõned mängijad teistsuguseid võimalusi ja väljakutseid kui tavaliselt hooaja jooksul. Proovime värskust hoida ja realiseerida oma võimalused paremini kui eelviimases mängus ning võidukalt lõpetada."

Mängija Maria Orav: "Põlval on tabeliseisu aspektist rohkem, mille nimel mängida, kuid see annab meile hea võitlusliku olustiku, kus mängujoonisega veidi eksperimenteerida. Tuleme südikalt peale, et hooaeg viisakalt lõpetada."

Põlva peatreener Kaido Kukli: "Meil jätkub võitlus meistriliigasse püsimajäämise nimel. Ootamatult on hooaja lõpp huvitavalt pingeliseks kujunenud. Loodan huvitavat mängu."

Mängija Astrid Erik: "Hooaja viimane mäng Kaleviga ei tule kindlasti kerge, sest hooaeg on olnud pikk ja viimasest mängust on päris palju aega möödas. Loodame mängu võita, sest oleks tore hooaeg võiduga lõpetada."

Kohtumist vilistab Andres Kalvik, abikohtunikud on Madis Pajula ja Andrei Saveljev.