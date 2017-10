FCI jäi juba esimesel minutil arvulisse vähemusse, kui Roman Nesterovski tõmbas selja tagant maha Matvei Igoneniga üks-ühele läinud Kalju ründaja Liliu. Sellele vaatamata suutis Albert Prosa hoopis külalismeeskonna 38. minutil juhtima viia. Seisuga 1:0 avapoolaeg ka lõppes.

Enne kohtumist:

Senise hooajal jooksul on kolmes omavahelises mängus kaalukauss jäänud enamasti Kalju kasuks: esmalt võideti FCI Tallinnat viiendas voorus 3:2, seejärel tehti maikuus Lasnamäel 2:2 viik ning viimati jäi tulises vastasseisus 2:1 peale Nõmme meeskond.

Seekordsele kohtumisele tuleb Kalju viimati võetud 3:0 võidu pealt Tartu Tammeka üle, tiitlikaitsja FCI Tallinn pidi aga 32. voorus tunnistama FC Levadia nappi 3:2 paremust.

32 vooru järel hoiab liigas liidrikohta FC Flora (80 punkti). Teisel kohal paikneb FC Levadia (76 punkti), kolmandal kohal asub Nõmme Kalju (71 punkti) ning FCI Tallinn on 58 punktiga neljandal tabelireal.

Mängueelsed kommentaarid:

Nõmme Kalju peatreener Sergei Terehhov: "Võrdsed vastased ning kaotada ei ole enam midagi, seega tahame lihtsalt mängida ilusat jalgpalli ja võtta sellest kohtumisest kolm puntki."

Nõmme Kalju mängija Tarmo Neemelo: "Infonet on tugev vastane, võitmiseks tuleb panna kõik mängu!"

FCI Tallinna peatreener Aleksandar Rogic: "Alati naudime mängimist TOP-meeskondade vastu. Vaatamata sellele, et meie senised tulemused pole nende vastu olnud kõige paremad, on see alati heaks võimaluseks mõista, mis seisus me oleme ja mida peame enim arendama. Meie eesmärgiks igas mängus mistahes vastase vastu on keskenduda oma mängule, püüda mängu kontrollida ja survestada vastase kaitsjaid. Loomulikult tuleme ka sellele mängule samade ambitsioonidega. Usun oma mängijatesse ja nende omadustesse ning arvan, et nad pole oma paremaid omadusi veel näidanud. See saab olema viimane mäng sel hooajal, kui mängime TOP3 meeskondade vastu. Ootan oma meeskonnalt suurt võidutahet ja head esitlust väljakul. Loodan, et ka fännide jaoks saab see mäng huvitav olema, kuna mõlemad meeskonnad saavad mängida pingevabalt."

FCI mängija Jevgeni Harin: "Meid ootab ees raske mäng, milles saab olema palju võitluseid. See, kes võidab enim kahevõitlusi, võtab suure tõenäosusega kaasa 3 punkti. Vaatamata sellele, et antud kohtumine meie asukohta tabelis ei mõjuta, oleme tõsiselt meelestatud võidule! Kutsun meie fänne meeskonda toetama!"