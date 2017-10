Tartu avas karikavõistlused raske võiduga Järvamaa VK üle

Avageimis toimus murrang enne teist tehnilist mõtlemispausi, milleks võõrustajad haarasid 16:13 eduseisu. Saadud vahet asuti suuremaks käristama ja lõpuks paisus see üheksale punktile. Teises geimis olid teiseks tehniliseks mõtlemispausiks tablool samad numbrid, ent vastupidises järjekorras. Kuigi Tartu noppis seejärel neli punkti ja läks 17:16 ette, Järvamaa ei murdunud. Kesk-Eesti võistkond sai uuesti juhtima seisul 20:19 ja sedakorda jäädavalt. Kolmandas geimis tegi Tartu sotid kiiresti selgeks, haarates esimeseks tehniliseks ajaks 8:4 eduseisu. Neljanda geimi otsustavatele punktidele mindi Järvamaa 20:15 edul ja matš näis tüürivat otsustavasse vaatusesse, ent võõrustajad vastasid 6:1 spurdiga ja said lõpuks tasavägise 28:26 geimivõidu.

