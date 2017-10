Laas ja Räim lõpetasid Hiinas peagrupis

Martin Laas (Delko Marseille Provence KTM) ja Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) lõpetasid Hiinas jätkuva mitmepäevasõidu Tour of Taihu Lake (2.1) teise etapi peagrupis.

Etapp lõppes taas grupifinišiga, milles näitas teravamat jalga itaallane Jakub Mareczko (Wilier Triestina – Selle Italia). Laas sai etapil 54. koha ja Räim 62. koha. Mõlemad abistasid grupifinišis meeskonnakaaslasi, vahendab Rattauudised.ee.

Kokkuvõttes jätkab velotuuri liidrina Räime meeskonnakaaslane Guillaume Boivin, kes sai teisel etapil 6. koha. Sekundilise kaotusega on teisel kohal Morgan Smith (St. George Continental Cycling Team) ning sama ajaga on kolmas rumeenlane Serghei Tvetcov (Jelly Belly p/b Maxxis).

Räim on kokkuvõttes 16. kohal (+0.09) ja Laas 89. kohal (+0.36).

Velotuuril on sõita veel viis etappi.

"Vihm ja külm ilm ning tunne polnud ka kõige parem. Vahefinišites üritasime Boivinile preemiasekundeid hankida, aga väga ei õnnestunud. Siiski ühe saime kätte ja sellest hetkel piisas, et säilitada liidrisärk," kommenteeris Räim enda Facebooki fänniküljel. "Tuli pundifiniš ning kahjuks läks seekord metsa asi. Kaotasin Dennise tagant positsiooni , õnneks Boivin jõudis minu tagant tema taha ning väga hull seis polnud. Siiski jääb kripeldama, et oma panust anda ei saanud. Loodan, et täna vihma ei saa ja tunne parem."

"Arvan, et kaotame liidrisärgi üsna pea, kuid see teeks meie elu lihtsamaks. Ei peaks kontrollima nii palju ning oleme üsna enesekindlad, et suudame viimane päev väikestel tõusudel Itaalia kiired mehed maha jätta ning kokkuvõtte võita. Võtame aga päev korraga ja üritame mitte palju aega kaotada," lõpetas Räim.