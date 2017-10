Purje ja KuPS tegid viigist hoolimata sammu hõbemedali poole

Lähimaks rivaaliks on pikalt olnud Henri Anieri FC Lahti, kes täna aga Andreas Vaikla leivaisale Mariehamnile 0:1 alla jäid. Viimasest kolmest mängust on Lahti nüüd võtnud vaid ühe viigipunkti. Üleeile Tallinnas 76 minutit rassinud Anier sekkus viimaseks pooltunniks ja jõudis teenida kollase kaardi, Vaikla vaatas mängu pingilt.

