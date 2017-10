Algas konkurss "Eesti aasta spordivabatahtlikud 2017”

Võitjad kuulutatakse välja spordisõprade inspiratsioonipäeva SCULT Fest 2017 raames toimuval galal, mis toimub 3. novembril Tallinna Ülikoolis.

Kategooriad:

Aasta spordivabatahtlik - on peaauhind aasta parimale spordivabatahtlikule Eestis;

Aasta spordivabatahtlik noor - on spordivabatahtlik vanuses kuni 18 eluaastat;

Aasta spordivabatahtlik rändur - on vabatahtlikuna kaasa löönud väljaspool Eestit toimunud spordisündmustel;

Aasta spordivabatahtlike kaasaja - on organisatsioon või eraisik, kes on oma tegevusse (sündmus või klubi) vabatahtlikke eeskujulikult kaasanud;

Aasta spordivabatahtlike sõber - on organisatsioon või eraisik, kes on spordivabatahtlike tegevusele kaasa aidanud;

Aasta spordivabatahtlike innustaja koolis - on haridustöötaja, kes on motiveerinud õpilasi või üliõpilasi osalema vabatahtlikena spordivõistlustel ja spordiklubides.

Täpsem nomineerimisinfo on üleval SIIN. Eelmise aasta võitjatega saab tutvuda SIIN.

Konkursi eestvedaja Ott Pärna sõnul on vabatahtlikud iga spordisündmuse südameks, olgu nendeks siis suured maailmameistrivõistlused või näiteks Rabajooks Harku metsas.

“Sport ja liikumisharrastus – nii klubid kui sündmused – on üle maailma edukad suuresti tänu miljonitele spordivabatahtlikele, kes nendesse oma aega ja energiat panustavad. Seepärast olemegi spordivabatahtlike ja edumeelsete organisatsioonide tunnustamine selles valdkonnas oma südameasjaks võtnud,” sõnas Pärna pressiteate vahendusel.