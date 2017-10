Robin Nool: mõte kümnevõistlusest on olnud alati olemas

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 12. klassis õppiv Robin Nool läbis ROK-i koolituse, mis aitas noorsportlastel mõelda, kuidas langetada tulevikuks sobivaid valikuid.

"Kuigi paljud mõtlevad, et nad lähevad Ameerikasse ülikooli, siis väga paljud ei tea, mida nad lähevad sinna tegema lisaks sportimisele," sõnas Nool ETV spordisaatele.

Kuni 20-aastaste EM-il teivashüppes 5.25-ga neljanda koha saavutanud Nool uute valikute tegemisega ei torma, kuid ei välista tulevikus ka kümnevõistluse proovimist.

"Mul tulevad hästi välja ka kaugus- ja kõrgushüpe. Kuna me palju jookseme, siis võin öelda, et mul on hakanud ka jooksmine meeldima. Mõte on alati olnud olemas, kuid praegu on Eestis konkurents nii kõva, et pean rahulikult võtma ja tegelema teivashüppega ning vaatama, kuidas ma arenen," arvas Nool.

Sisehallis tänavu teivashüppes oma margi 5.17 ja staadionil 5.31 peale viinud Robini sõnul on olümpiavõitjast isa Erki Noole käe all harjutamine pingeline, kuid väga paljude plussidega.

"Meil treening pole ainult staadionil või hallis, vaid see kestab ka autosõidul koju või trenni. Suur eelis on see, et me saame koguaeg analüüsida ja rääkida. Meil on parem suhtlus kui tavaliselt õpilasel ja treeneril - ta näeb, kui ma olen väsinud või kooli tõttu pole hästi söönud," lõpetas Nool.