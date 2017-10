Saaremaa ralli direktor: pole tahtnud ilmateadet eriti vaadata

"Vähem kui 24 tundi on jäänud 50. Saaremaa ralli alguseni. Auto numbriga 1 on jõudnud tehnilisse kontrolli. Ka piloot Ott Tänak jõudis just Walesist Saaremaale. Kaardilugejana istub seekord autoralli maailmameistrivõistluste üldarvestuses teist kohta hoidva saarlase kõrvale aga Saaremaa ralli kahekordne võitja Georg Gross," alustas Rivo Saarna ETV uudisklippi.

Lisaks Tänaku - Grossi Ford Fiesta RS WRC-le on Saaremaa ralli stardis veel kaks WRC-masinat, rootslase ning soomlase juhtimisel. Ralli favoriitidel on testideks ja rajaga tutvumiseks aega napilt.

Ott Tänak: "Homme tutvun (rajaga). Kolm tundi on aega."

Kuna Saaremaa juubeliralli võistlejaterivi on tänavu rekordiliselt pikk ning erilise atmosfääriga ralli toob raja äärde suure hulga publikut, nõuab see korraldajatelt nii lisatööd kui kõva närvi.

"Viimasel ajal pole tahtnud eriti seda ilmateadet vaadata. Eks see mingisuguse jälje jätab. Ei ole midagi hullu, küll me saame ürituse tehtud ja loodame, et väga suurt kahju ei suuda see vihm teha. Eks on rohkem riske nii võidusõitjatele kui ka teedele. Õnneks on Saaremaa teed, mis on kiiruskatseteks valitud, suhteliselt kõva põhjaga. Kindlasti tekib rööbas ja tuleb auke, kuid loodame, et kõigile jäävad tingimused enam-vähem võrdseks," kommenteeris Saaremaa ralli direktor Toomas Sepp.

Traditsiooniliselt antakse Saaremaa ralli start Kuressaare keskväljakult reede õhtul.