Avo Keel pandi lätlaste poolt fakti ette: kas viid EM-ile või ei vii

Lätlased sõlmisid Avo Keelega 1+1 aastat pika lepingu ehk armuaega ei anta - kohe tuleb mägesid liigutada. Lätlased on masenduses, sest EM-finaalturniirile jõuti viimati 22 aastat tagasi, samas kui Eesti võrkpallurid on mänginud finaalturniiril viimase kaheksa aasta jooksul neli korda ja neist kahel korral just Keele juhendamisel.

"Kui mul Eesti koondisega anti natukene rohkem aega tulemust teha, mis oli ka mõnes mõttes raskem, sest kuni siiani on EM-ile pääsenud 16 ja nüüd 24 riiki. See natukene leevendab seda asja. Sisuliselt on mulle öeldud, et kas viid EM-ile või ei vii. Kui viid, siis on asi korras, kui ei, siis istutakse maha ja räägitakse edasi," sõnas Keel ETV spordiuudistele.

Keele ülesanne pole lihtne, sest Eesti on alagrupis favoriidiks ja viimati jäid lätlases piletita, kui kaotasid mullu sügisel otsustava play-off mängu 0:3 justnimelt Eesti koondisele.

"Kõige suurem ootusärevus on minu jaoks see, et kui kevade poole hakkavad sarjad läbi saama, kus Läti koondislased mängivad, et kui paljud parimad pojad on valmis tulema Läti lipu alla," sõnas Keel.

Balti liigat juhitavat Pärnu tiimi klubitasandil vedav Keel kohtub esmaspäeval Läti alaliidu ametnikega, et paika saada, kui suurt taustatiimi ja milliseid võimalusi talle peatreenerina pakutakse.