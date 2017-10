Tartu võrkpallurite abiga korraldatakse Spordimuuseumis perepäev

Oodatud on pered, vanaemad ja vanaisad, sõpruskonnad ja lihtsalt spordisõbrad. Sissepääs on muuseumipiletiga.

Spordimuuseumil on hea meel kutsuda enda majja mehed, kes hakkavad siin rekordeid purustama. Bigbank Tartu võrkpalluritega koos teeme läbi spordimuuseumi kolmevõistluse, mängime inimlauajalgpalli ja räägime sellest, miks võrkpall ikkagi võrratu on. Kõik huvilised saavad kolmevõistlust sportlastega kaasa teha ja enda võimeid seeläbi proovile panna, inimlauajalgpalli miniturniiri käigus saavad kokku segavõistkonnad muuseumikülalistest ja võrkpalluritest.

