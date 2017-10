PSG president sattus altkäemaksu kahtlusega kohtu ette

Katarist pärit Al-Khelaifi on ka beIN-i esimees ja tegevdirektor, mistõttu on kohus nüüd laiema uurimise raames heitnud lähema pilgu talle, Valckele ja "spordiõigustega tegelevale ärimehele". Valcke käis täna kohtus ütlusi andmas ja valdusi on läbi otsitud Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias ja Hispaanias.

Šveitsi kohus avaldas, et maailmameistrivõistluste ülekannete ebaseadusliku müügiga seoses on kohtu all ka PSG jalgpalliklubi president Nasser Al-Khelaifi.

