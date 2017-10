Emaks saanud Katrina Lehis: paus läks ootamatult kergelt

Hiljuti oma esimese lapse saanud noor epeevehkleja Katrina Lehis on tagasi võistlusrajal ning valmistub koos koondisekaaslastega Tallinna Mõõgaks, mis teistkordselt on ka MK-etapiks.

"Kuna võistlus on alles järgmisel nädalavahetusel, siis on aega ennast veel värskendada. Ma ei uskunud, et see tagasitulek läheb nii kergelt. Lihasvalu pärast esimest trenni praktiliselt polnudki. Ma tunnen, et on väga hästi läinud," sõnas Lehis ERR-ile.

Parimate päevadega võrreldes on Lehise sõnul vormis loomulikult veel pikk maa minna, kuid selle nimel töö käib.

"Mul käivad kordamööda mehe ema ja mehe õde trennis kaasas ning aitavad last hoida. Kaugemad sõidud on probleemsed ja Hiina võistluse ma jätan vahele. Dohase läheme aga kogu perega," selgitas vehklemisneiu.

Hetkel veel Lehisel koduse MK-etapi eel närvi sees pole: "Praegu veel mitte, aga eks ta järgmise nädala lõpu poole hakkab tulema. Pigem on see positiivne, et kodupubliku ees vehelda."

Otseülekanded Tallinna Mõõga MK-etapilt on nähtavad ka ETV ekraanilt ning ERR-i spordiportaalist. Võistlus toimub Kalevi spordihallis 20.-22. oktoobril.

Naiskonnavõistluses kuuluvad lisaks Lehisele Eesti nelikusse ka Julia Beljajeva, Kristina Kuusk ja Erika Kirpu. Irina Embrich jääb vigastuse tõttu eemale.