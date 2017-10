Noor tallinlanna kerkis vähetuntud alal maailma edetabeli tippu

Hiljuti oma esimese lapse saanud noor epeevehkleja Katrina Lehis on tagasi võistlusrajal ning valmistub koos koondisekaaslastega Tallinna Mõõgaks, mis teistkordselt on ka MK-etapiks.

Lauahoki Stiga versiooni on tunnistatud ametlikuks spordiks Lätis, Taanis ja Tšehhi Vabariigis. See mäng on väga populaarne ka Soomes, Rootsis, Saksamaal ja Venemaal.

Eesti tuntuim lauahokimängija Saveljeva on karjääri jooksul võitnud MM-hõbeda (2011), kaks EM-hõbedat (2012 ja 2016) ning tänavusel aastal on ta teeninud MM-ilt neljanda koha ja naiste arvestuses neli MK-etapivõitu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel