Naiste saalihokikoondise kandidaadid kogunevad valiklaagrisse

Eeloleval nädalavahetusel kogunevad Tartus maailmameistrivõistluseks valmistuva Eesti naiste saalihokikoondise kandidaadid. MM-i finaalturniir toimub detsembri alguses, kuid just valiklaager on treeneritele oluliseks verstapostiks, et valida 30 kandidaati esmasesse nimekirja.

Algselt pidid kandidaadid oskusi ja suureks võistluseks valmisolekut näitama kahes nädalavahetusele planeeritud Läti liiga kohtumises, kuid seoses sellega, et Kekava vastvalminud spordihalliga juhtus õnnetus, on need kaks mängu teadmata ajani edasi lükatud.

„Nädalavahetuse laager on ennekõike ettevalmistus MM-iks, nii nagu seda oleks olnud edasi lükkunud Läti liiga mängud. Hea on see, et laagrisse saame kutsuda rohkem mängijaid, kui liigamängule ning kõigil kandidaatidel on võrdne võimalus oma koha eest koondises võidelda. Esimese nimekirja avaldamiseni pole enam palju aega seetõttu on see mõne mängija jaoks kindlasti viimane võimalus silma paista,“ rääkis koondise mänedžer Maanus Puskar ja lisas, et eesmärgiks on MM-ile minna parima võimaliku koosseisuga.

Esmase nimekirja peab rahvusvahelisele alaliidule esitama 1. novembriks. 30 kandidaadi seast selgub lõplik MM-il Eestit esindav koosseis novembri keskpaigaks (enamasti 18 platsimängijat ja kaks väravavahti).

Maailmameistrivõistluste finaalturniir toimub 1.-9. detsembrini Slovakkias Bratislavas. Alagrupimängudes kohtub Eesti (maailmareitingus 20.) Slovakkia (9.), Austraalia (12.) ja Singapuriga (18.).

Kahepäevane laager algab laupäeval, 14. oktoobril kell 10:30 Tartus EMÜ Spordihoones.