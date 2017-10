Naiste madalamate liigade hooaeg jõuab lõpule

Esiliigas jagati tabel pärast 14. vooru kaheks ning ülemise poole iseseisvad naiskonnad hakkasid võitlema liigavõidu ja Meistriliigasse pääsemise nimel. Tabeli teises pooles paiknevad naiskonnad mängivad liigasse püsimajäämise nimel.

Esiliigast tõuseb otse Meistriliigasse võitja, 2. koht mängib üleminekumänge. Meistriliiga üleminekumängud peetakse 28. oktoobril ja 4. novembril.

Liigavõidu on juba kindlustanud Pärnu JK II, kes on 19 vooruga kogunud 48 punkti ja edestab sel hooajal hõbemedalid teeninud FC Flora II naiskonda 13 punktiga. Kuna kumbki nendest naiskondadest Meistriliigasse tõusta ei saa, sest nende põhivõistkonnad juba mängivad seal, heitlevad selle võimaluse nimel hetkel kolmandal ja neljandal kohal paiknevad Tallinna Ajax ja Nõmme Kalju. Ajax hoiab hetkel kinni Meistriliiga kohast, kui Kaljut edestatakse kahe punktiga. Nende naiskondade lõplik järjestus saab aga paika pärast viimast vooru.

Tabeli alumises pooles on viienda koha endale kindlustanud FC Elva. Nende järel lõpetab hooaja kuuenda kohaga FC Kuressaare. Tasavägisemad on seisud aga nende naiskondade järel. Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskond hoiab seitsmendat positsiooni, kuid Kohtla-Järve jääb neist vaid kahe punkti kaugusele. Vastavalt juhendile langeb Esiliigas 8. kohale tulnud võistkond otse Teise liigasse ning Esiliiga 7. koht mängib üleminekumänge karikasüsteemis kodus-väljas printsiibil.

Esiliiga 20. voor:

15. oktoober

kell 15:00 JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN – FC Elva, Viljandi kunstmuruväljakul

kell 15:00 FC Kuressaare – Kohtla-Järve JK Järve, Kuressaare kunstmurustaadionil

kell 17:00 Pärnu JK II – Tallinna FC Ajax, Pärnu kunstmurustaadionil

kell 17:00 Tallinna FC Flora II – Nõmme Kalju FC, Sportland Arenal

Naiste Teises liigas on võidu teeninud Saku Sporting, kes ühtlasi tagas sellega ka järgmiseks aastaks koha Esiliigas. Tabeli teisel real paikneb hetkel Tallinna Kalev II, kelle edu järgmisel positsioonil oleva FCI Tallinna ees on neli punkti. See tähendab, et Kalev on kindlustanud õiguse osaleda Esiliiga üleminekumängudes. Neljandal kohal asub Paide Linnanaiskond Tapa, kes jääb FCI-st maha kahe punktiga.

Järgnevad kohad hõivavad Saarepiiga (23 punkti), Narva Trans (19) ja Tammeka (16), kes on kõik oma viimase vooru kohtumised juba pidanud ning enam tabelis tõusta või langeda ei saa. Kaheksandalt kohalt leiab ennast Rakvere Tarvas, kes on kogunud hetkel 10 punkti ja üheksandal positsioonil asub Jokeri ja Kuusalu ÜN viie punktiga.

Teise liiga 16. voor:

15. oktoober

kell 16:00 Saku Sporting – FC Jokeri ja Kuusalu ÜN, Saku kunstmuruväljakul

kell 16:00 Paide Linnanaiskond Tapa – Rakvere JK Tarvas, Ambla Koolistaadionil

kell 16:00 FCI Tallinn – JK Tallinna Kalev II, Infoneti Lasnamäe staadionil