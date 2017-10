Kalmer Musting Serviti euromängu eel: kaotada pole midagi

Eelmisel laupäeval Mesikäpa hallis Horvaatia meistrivõistluste hõbedale kõva lahingu andnud Serviti oli kogu kohtumise aja mängus sees, tihti ka juhtides. Lõpu eel lasti vastased kahe väravaga ette, vähendati vahe jälle minimaalseks, omati viigivõimalustki, kuid lõpusireeniga lendas veel üks pall hästi mänginud Eston Varuski selja taha.

Vahepealse nädala jooksul oli RK Nexe mänguvaba, Serviti käis kolmapäeva õhtul võõrsil HC Viimsi/Tööriistamarketi vastu hõlpsat 37:20 (17:9) võitu võtmas. Põlvalaste peatreener Kalmer Musting arvas, et vahepealne mäng oli pigem kasulik: "Halba kindlasti ei teinud, saime kõik pallurid nii-öelda töösoojas hoida – ikka parem kui ainult trenni teha. Ainult kodumäng olnuks ehk parem, et polnuks pikka bussisõitu Viimsisse."

Servitit ootab ees oluliselt pikem reis kui avaringis sama riiki külastades. "Alustame peale keskööd Põlvast, lendame Riia ja Varssavi kaudu Zagrebisse ning siis sõidame kolm tundi bussiga Našicesse. Kokku vähemalt 15-tunnine reis ja õhtuks on veel treening mängusaalis planeeritud," kirjeldas Musting põlvalaste ajakava.

"Mänguliselt on meil kindlasti mitmeid alasid, kus saame juurde panna," kinnitas Musting. "Ent põhisõnum mängijatele ja poolehoidjatele on, et kaotada pole meil midagi, ainult võita! Saab olema äärmiselt keeruline, aga loodame üllatada nii ennast kui vastast, kes on kahtlemata selles paaris soosik."

Mäng peetakse Kuningas Tomislavi-nimelise keskkooli saalis, mis hoolimata koolivõimlale vihjavast nimest on viisakas spordihall. "Klubijuhid arvasid, et euromänguks tuleb saali umbes 800 fänni, SEHA-liiga tippmängudel käib kohal täismaja ehk 1000 inimest," vahendas Musting.

Ida-Horvaatias asuvat väikelinna Našicet mainiti ajalooürikutes esmakordselt 13. sajandil, mil templirüütlid sinna kiriku ehitasid. Kohtumine algab laupäeval kell 19:00 Eesti aja järgi. Mängu vilistavad Serbia kohtunikud Marko Boričic ja Dejan Markovic ning EHF-i poolne delegaat on Delyan Genchev Bulgaariast.