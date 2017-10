Tartu Õhtujooksu IV etapil võidutsesid olümpiasportlased

Naiste arvestuses võidutses esimest korda sarja ajaloos SK Jooksupartneri klubi liige Minna Kuslap, kes edestas Sille Puhut. Birgit Pihelga puudumisel võitjaks ennustatud SK Jooksupartner/Cyclon esindaja Sillel jagus raja kohta samuti positiivseid emotsioone, kuid tunnistas, et alles laupäeval läbitud täispikk maraton on jätnud oma jälje. Kolmanda koha naiste arvestuses saavutas neljandal etapil Triinu Bergmann.

