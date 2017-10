Hollandlane asub ründama tunnisõidu maailmarekordit

Katse leiab aset järgmise aasta augustis Mehhiko linnas Aguascalientes. Praegu kehtiva tippmargi 54,526 km püstitas Wiggins 2015. aasta juunis Inglismaal. "Mul pole illusioone, et olen Wigginsist parem rattur. Samas tean, et rekordi püstitamise ajal polnud tingimused ideaalsed," märkis Beukeboom, vahendab Rattauudised.ee.

28-aastane Beukeboom kuulub kontinentaalklubi Destil-Jo Piels koosseisu. Ta on võitnud 2015. ja 2016. aasta trekisõidu EM-il jälitussõidus pronksi. Beukeboomi juhendaja Jim van den Berg, kes kuulus tunamullu Aguascalientes maailmarekordi püstitanud Thomas Dekkeri treeneritetiimi, on kindel, et kaasnenud meedia tähelepanu ei võimaldanud Wigginsil kogu potentsiaali avada.

"Wiggins sõitis Londonis, kus trekk asub merega samal tasapinnal, ja see tähendab suurt õhusurvet," ütles van den Berg. "See oli kommertsüritus. Müüdi pileteid ja avaldati raamat ning kohal olid VIP-id. Rekord ei tulnud nii muljetavaldav, kui see võinuks olla."

Van den Berg usub, et Beukeboom suudab ligi 2000 meetri kõrgusel säästa 25-45 vatti. "Sellisel kõrgusel on väiksema õhusurve kasutegur suurem kui väiksema hapnikusisaldusega õhust tingitud tagasilöök," täpsustas van den Berg.

Järgmisel aastal siirdub Beukeboom Vlasman Cyclingu tiimi ja kogu tema hooaeg on allutatud maailmarekordi püstitamisele.