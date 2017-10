Eesti võrkpallikoondis loositi EM-valiksarjas kokku Avo Keele juhendatava Lätiga

"Meil seisab ees niigi põhimõtteline duell, millele Avo Läti koondise juhendamine lisab veelgi vürtsi juurde. Samas on see muidugi suurepärane, et Eesti treenerid saavad samuti välismaal tööd ja loodan, et tulevikus hakkab järjest enam selliseid vastasseise tulema. Valiksarja kokkuvõttes on meie selge eesmärk aga loomulikult edasipääs EM-finaalturniirile," rääkis rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal alaliidu pressiteate vahendusel.

Lisaks meile kuulub algavas valiksarjas B-alagruppi veel Iisraeli koondis. Pääsme finaalturniirile tagavad kõigi seitsme alagrupi võitjad ja viis paremat teise koha omanikku, kuna osa alagruppe on neljaliikmelised, siis ei võeta neis teise koha omanike selgitamisel arvesse mänge viimaseks jääva koondisega.

Värskelt ametisse astunud Keel kommenteeris loositulemust järgnevalt: "Üks koll istub ees, aga paneme meid joone peale ja eks me siis proovime Eestit kiusata. Üritame alustuseks saada geimi või kaks, mis võib lõpuks teise koha omanike võrdluses ülioluliseks osutuda, sest on selge, et see võitlus saab olema väga julm," sõnas kogenud treener.

Vastased sai teada ka meie rahvusnaiskond, kes läheb vastamisi Rootsi, Slovakkia ja Soomega. "Väga huvitav ja ettearvamatu alagrupp, kus kõik on võimalik. Rootsit oleme võitnud, Soomet oleme viimase aasta jooksul kaks korda võitnud ja Soome võitis kaks korda Euroopa liigas Slovakkiat. Puhtmatemaatiliselt võttes peaks ju olema lihtne alagrupp kinni panna. Aga ilma naljata öeldes on tegemist väga tasavägise alagrupiga," sõnas rahvusnaiskonna juhendaja Andrei Ojamets.

"Soome ei taha raudselt kolmandat korda reha peale astuda, sest ka sel aastal Portugalis toimunud MM-valiksarjas tulid nad meie vastu suhtumisega, et saavad lihtsa võidu, ent karistasime nad ära. Rootsil on kindlasti meeles Tallinnas saadud väga valus 2:3 kaotus, mis lõpetas nende eelmise EM-valiksarja. Suurem küsimärk on see, mida kujutab endast Slovakkia koondis. Kindel on see, et meile saab iga vastane olema tõsine, aga kui vaatame, et 90 protsenti meie koondisest mängib väljas, siis on kõik meie endi kätes," lisas ta.

Naistel on valiksajas kokku kuus alagruppi ja EM-ile pääsevad igast kaks paremat koondist.

EM-valiksari stardib 15. augustil 2018 ja finaalturniirile pääsejad saavad selgeks 9. jaanuaril 2019. Neljaliikmelistes alagruppides on mängupäevadeks veel 18. või 19. august, 22. august, 25. või 26. august ja 5. või 6. jaanuar. Rahvusmeeskonna puhul langeb neist siis kaks tükki ära.

Lisaks on 2019. aasta EM-finaalturniir esimene, kuhu pääsevad 24 riigi koondised. Meeste turniiri võõrustavad ajavahemikul 13.-29. september Belgia, Holland, Prantsusmaa ja Sloveenia. Lõppenud EM-finaalturniirilt tagasid otsepääsme Venemaa, Saksamaa, Serbia, Itaalia, Bulgaaria, Tšehhi, Poola ja Türgi.

Naiste EM-i võõrustavad Poola, Tšehhi, Türgi ja Ungari. Lisaks on koha taganud Serbia, Holland, Aserbaidžaan, Itaalia, Venemaa, Valgevene, Saksamaa ja Bulgaaria.

EM-valiksarja alagruppide koosseisud

Mehed

A-alagrupp: Rumeenia, Soome, Taani

B-alagrupp: Eesti, Iisrael, Läti

C-alagrupp: Island, Moldova, Montenegro, Slovakkia

D-alagrupp: Albaania, Austria, Horvaatia, Portugal

E-alagrupp: Gruusia, Hispaania, Norra, Valgevene

F-alagrupp: Makedoonia, Šveits, Ukraina, Ungari

G-alagrupp: Aserbaidžaan, Kreeka, Luksemburg, Rootsi

Naised

A-alagrupp: Belgia, Iisrael, Island, Sloveenia

B-alagrupp: Albaania, Austria, Horvaatia, Šveits

C-alagrupp: Kreeka, Montenegro, Norra, Ukraina

D-alagrupp: Gruusia, Portugal, Prantsusmaa, Taani

E-alagrupp: Eesti, Rootsi, Slovakkia, Soome

F-alagrupp: Bosnia ja Hertsegoviina, Hispaania, Läti, Rumeenia