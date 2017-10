Moskva CSKA korvpallimeeskonna eelarve kasvas veelgi

Võrdluseks võib välja tuua, et VTB Ühisliigas mängiv Eesti meister BC Kalev/Cramo on seni erinevate andmete alusel pidanud viimastel aastatel hakkama saama kuni miljoni eurose eelarvega.

Itaalia väljaanne La Gazzetta dello Sport avaldas sel nädalal info, et Venemaa tippklubi Moskva CSKA tänavuse hooaja eelarve on umbes 45 miljonit eurot ehk eelmise aastaga võrreldes suurem.

