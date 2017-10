Janno Kivisild: eks Argentinale anti nüüd teine võimalus

Eesti koondise abitreenerit Janno Kivisilda Lõuna-Ameerika valikturniiri tasavägisus ei üllatanud. "Nad on aastakümneid üksteise vastu mänginud ja keskmine tase on nii hea, et eeldatavatel favoriitidel on olnud ka selles valikgrupis väga keeruline. Seekord siis konkreetselt Argentinal. See näitab piirkonna jalgpalli taset ja selle ühtlust. Tihti need meeskonnad, kes kvalifitseeruvad, on suuri tegusid tegemas ka finaalturniiridel," lausus ta intervjuus Vikerraadiole.

"Argentina jaoks on olukord keeruline, aga lõppkokkuvõttes võib öelda, et lõpp hea - kõik hea. Eks neile anti nüüd teine võimalus - mõned kuud on jäänud, et leida meeskonnas õige tasakaal. Kuidas ja mis rollis kasutada Messit - see arvatavasti ei vaja väga palju ümber nuputamist."

Kivisilla sõnul kerkib nüüd peaküsimuseks, kuidas ülejäänud meeskond saada Messi ümber mängima. "See on kindlasti Argentina treeneritetiimile kõva pähkel pureda. Et nende mäng ei sõltuks ainult sellest, kui hea või halb päev on nende staarmängijal. Et kogu meeskond suudaks mängida stabiilselt kvaliteetselt."

Kivisild nõustus paralleeliga eelmisest suvest, kuid Portugali koondis koos staar Cristiano Ronaldoga krooniti Euroopa meistriteks. "Kahtlemata ta on meeskonna tähtmängija, kelleta Portugali koondist ette ei kujutaks. Aga samas on väljakul 11 mängijat ja Cristiano Ronaldo on ka suurepäraselt seda mõistnud. Et tema peab toetama meeskonnakaaslasi ja meeskonnakaaslased teda. Et ühe eesmärgi nimel soovitud tulemus saavutada."