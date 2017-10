Gheorghe Creţu kõrval on Belgorodi Belogorjes ametis ka Alar Rikberg

"Eks me üheskoos Gianniga üritame ühelt poolt Vene süsteemi sulanduda ja teiselt poolt enda nägemust siin tööle panna. Tööpõld on hiiglaslik ja meeskonna potentsiaal kõrge. Loodan, et tuleb ilus hooaeg," rääkis Rikberg Eesti võrkpalliliidu pressiteate vahendusel.

Algus on olnud igatahes ilus. Senises neljas matšis on Eesti duo nautinud Belogorjega kolme võitu, ainus allajäämine tuli viimase kolme aasta CEV Meistrite liiga, Venemaa Superliiga ja karikavõistluste tšempionilt Kaasani Zeniidilt. Lisaks oli Belogorje pidanud enne eestlaste ühinemist veel kaks võidukat kohtumist. Kuue vooru järel on võistkond turniiritabelis 14 punktiga teine, esikohta hoiab kuue võidu ja 17 punktiga Kaasani Zeniit. Superliiga jätkub Belgorodi võistkonna jaoks 22. oktoobril Jarolslavli klubi vastu.

Belgorodi võistkonna näol on tegemist kaheksakordse Venemaa meistri ja karikavõitjaga. Kolmel korral on triumfeeritud kõige tugevamas klubisarjas ehk Meistrite liigas, viimati 2014. aastal. Võistkond kuulub Euroopa klubide edetabeli esikümnesse. Belgorodis mängivad teiste seas nii Venemaa koondise sidemängija Sergei Grankin, kui võrkpalli elav legend Sergei Tetjuhhin, kes esindas idanaabrite koondist 20 aasta jooksul 450 korda.

"Pole just väga tavaline, et trenni jõudes leiad eest neli olümpiavõitjat, Euroopa meistreid ja mitmete teiste tiitlite omanikke," rääkis Rikberg ühest nii-öelda ohhoo-efektist, mis maailma tippklubiga liitumine endaga kaasa toob. "Vähemalt pooltele mängudele sõidame oma tšarterlennukiga, mis teeb reisimise palju kiiremaks – pole vaja ümberistumisi oodata."

"Päris omapärane kogemus oli esmakordselt lennata nii, et pole piletit, istekohta ega lennu alguses traditsiooniks saanud turva-instruktsioone. Selle asemel lõid piloodid meiega käsi kokku, sest nad on meeskonda juba aastaid sõidutanud ja saanud suurteks sõpradeks," lisas Rikberg.