LeBron Jamesi hooaja algus sattuse kahtluse alla

James tundis kolmapäeva hommikul vasakus hüppeliigeses valu ja seetõttu hooaja eel ta enam platsile ei tule.

Cavaliersi treeneri Tyronn Lue sõnul ei tee James kaasa ka neljapäevast treeningkorda ja küsimärk all on järgmise nädala hooaja avamäng Boston Celticsiga. "Ta on üsna endast väljas, aga nii need asjad on," sõnas Lue klubi kodulehekülje vahendusel.

Lisaks Cleveland - Bostoni mängule peetakse teisipäeval veel kohtumine valitseva meistermeeskonna Golden State Warriorsi ja Houston Rocketsi vahel.