Dortmundi Borussia 12-aastase imepalluri vanuses kaheldakse ka klubi sees

Kamerunis sündinud ründaja on juba neljal korral esindanud ka Saksamaa U-16 vanuseklassi koondist ning löönud nelja mänguga kolm väravat. Borussia U-17 võistkonnas on ta saanud tänavusel hooajal kaheksa mänguga lausa 17 tabamust.

Kolleegiga ei nõustu aga Borussia noortesüsteemi juht Lars Ricken. "Ta on 12-aastane. See on fakt ja selles pole mõtet kahelda. Mõned kajastused meedias panevad nördima," lausus endine Saksamaa koondislane väljaandele Ruhr Nachrichten.

