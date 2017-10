Läti meeskonna peatreeneriks valiti Avo Keel

"Lätil on tasemel mängijad saavutamaks häid tulemusi. Kolm aastat olen juhendanud vaid klubi ja tunnen nüüd, et olen valmis uueks väljakutseks," rääkis Keel Läti meediale.

"Raske on leida motivatsiooni maksimumi andmiseks, kui seda ei tee peatreener. Iga ebaõnnestumise järel toob ta välja kogemuste puuduse, aga kas see käib ainult meie või ka peatreeneri enda kohta? ja seda olukorras, kus enamus koondislasi teevad kaasa tugevas välisliigas. Viimase 5-6 aasta jooksul ei ole toimunud mingit edasiminekut," rääkisid mängijad avalikus pöördumises.

Selle aasta juunikuus andsid mitmed Läti koondislased, eesotsas võistkonna liidrite Hermans Egleskalnsi, Deniss Petrovsi ja Romans Saussiga, teada, et koondise juhtimises on vaja kiireid ja radikaalseid muutusi. Selle põhjuseks oli viimaste aastate paigalseis, kui Läti meeskond ei olnud Raimonds Vilde käe all, kes oli koondist juhtinud juba üle 10 aasta, kordagi EM-finaalturniirile jõudnud, teatas Volley.ee.

