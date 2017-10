HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võitis võõrsil Viljandi HC

Kolmapäevase käsipalliõhtu avasid Kalevi spordihallis aga HC Tallinn ja SK Tapa. Avapoolajal tundus, et võõrustajad ei jäta seni võiduta Tapale erilisi võimalusi, said kiirelt turvalise eduseisu ja juhtisid poolajaks 20:13. Pärast pausi kasvatati edu korraks ka 8-väravaliseks, kui 40. minutil juhiti 28:20.

Viljandi spordihoones toimunud mulluste medalistide heitlus kulges mõlemalt poolt tõusude ja mõõnade ning kohati ka ohtra tehnilise praagiga. Võõrustajad alustasid hästi, läksid 3:0 ette ja pärast 6:6 viigiseisu said 10:6 edu. Vaheajavilega koos visatud Vladimir Maslaki värav tähistas Viljandi poolajavõitu 17:13.

