Karel Voolaid: Põhja-Iirimaa sai kaitses paremini hakkama

„Me olime mänguks hästi valmistunud. Vastastest oli hea ülevaade, sest olime nendega ise tänavu mänginud, lisaks sellele saime analüüsiks ette võtta ka nende mängud Slovakkia ja Albaaniaga. Teadsime, kuidas nad mängivad ja millist kvaliteeti nad väljakule toovad. Aga mängu alguses ei saanud me oma rütmi kätte ja kohe tuli ka värav standardolukorras. Meie tahtsime kolme punkti, nemad tahtsid samuti neid võidupunkte ning nad olid kahjuks kohtumise esimestel minutitel resoluutsemad, vahendas EJL.

Eesti suutis mänguseisu 11. minutil vasturünnaku järel Frank Liivaku väravast viigistada, üheksa minutit hiljem mindi nurgalöögi järel Rauno Sappineni väravast ka matši juhtima.

„Kuigi läksime ka mängu juhtima, siis ei saa öelda, et mäng oleks meie käes olnud. Terve kohtumise vältel käis initsiatiiv ühe võistkonna käest teisele ja siis jälle tagasi. Teatud mänguepisoodides oli meil väga häid hetki ja seejärel jälle momente, kus olime raskustes. Mõlemad meeskonnad pidid vahepeal kõvasti kaitsma ja siis oli periood, mil kõik oli jälle vastupidi. Selles kes keda mängus olid seekord nemad paremad ja nad said kaitses veidi edukamalt hakkama,“ rääkis peatreener.

Eestil on valikgrupis viie mänguga teenitud üks punkt, millega ollakse kuuendal kohal. Põhja-Iirimaa on liider neljast mängust teenitud üheksa punktiga, kuid Hispaanial on kahe vähempeetud mängu juures kolm punkti vähem. Nelja mänguga on kuus punkti kirja saanud Slovakkia, Albaanial on nelja matšiga koos viis punkti.

Eesti ja Albaania vahele mahub tabelis veel Island, kellega Eesti selles valiksarjas veel mänginud ei ole. Kalendriaasta viimane mäng toimub A. Le Coq Arenal, kui Island tuleb meile külla 14. novembril. „Island võitis võõrsil üllatuslikult Slovakkiat ning sai Albaanialt ühe kaotuse ja viigi. Kui nad suudavad Slovakkiat võita, siis kindlasti nõrga meeskonnaga tegu ei ole. Kui me tahame hakata tabelis tõusma, siis peamegi endast tugevamaid võita. Selles valiktsüklis pole see veel õnnestunud, aga ehk suudame kodupublikule pakkuda novembris ilusa tulemuse. Võitu ei saa me lubada, aga saame lubada seda, et kartma me platsile ei lähe!“ ütles Voolaid lõpetuseks.