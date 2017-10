Eesti meistrid cyclocrossis selguvad Märjamaa vallas Valgus

Konkurents tõotab tulla vägagi tihe, sest kohale on lubanud tulla tiitlikaitsja Martin Loo, Soudal Eesti CX Karikasarja kaks esimest etappi võitnud Caspar Austa ja Läti profiklubis Rietumu Banka-Riga leiba teeniv Peeter Pruus. Oma soovist kaarte segama tulla, on teada andnud ka valitsev Soome meister Sasu Halme ning Soudal CX karikasarjas üldarvestuses teisel kohal olev Antti Kuitto.

