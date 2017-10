VIDEO | "Pealtnägija" tutvustas Ott Tänaku tiimi köögipoolt

Eesti praegune parim rallisõitja Ott Tänak näitas nädalavahetusel toimunud MM-sarja Hispaania etapil võimsat hoogu ja lõpetas tasavägise sõidu kolmanda kohaga. See tõstis 29-aastase saarlase maailma kõige mainekama rallisarja üldarvestuses teisele kohale ja nüüd on eestlane üks MM-tiitli pretendente.

Kui kõike seda on rallipublik juba nõrkemiseni näinud, siis hoopis vähem on teada, mis toimub kaadri taga. "Pealtnägija" viibis nädal aega Tänaku meeskonna, M-Spordi köögipoolel, kuhu avalikkust tavaliselt ei lasta, ja veendus muuhulgas oma silmaga, kuidas meie esirallipaari heaks toimetavad mitmed tublid eestlased.

"Eks see meeskond on ikkagi palju suurem, aga need on jah need inimesed, kelle me oleme n-ö Eestist kaasa võtnud ja kes siis personaalselt minuga töötavad," selgitas Tänak.

Nädal enne Kataloonia rallit kohtus "Pealtnägija" kodumaal Hannes Tõnissoniga. 37-aastane ökoloogiadoktor, kes teeb põhikohaga Tallinna ülikoolis teadust, on sisuliselt Tänaku ja kogu M-spordi tiimi personaalne ilmjaam.

"Üldiselt ma vaatan erinevate saitide pealt, mis on mingisugused prognoosid erinevate mudelite järgi ja kusagil nädalake enne hakkan jälgima, kuidas see info tegelikult kokku läheb ehk kalibreerin need mudelid enda jaoks ära," rääkis Tõnisson.

Hiljem teeb Tõnisson nende andmete põhjal konkreetsed prognoosid. Ta saadab tiimile ralli ajal kolm korda päevas kaks dokumendipakki. Üks, keerukamat sorti Exceli-tabel on mõeldud inseneridele, kes valivad selle põhjal autole seadistuse ja rehvid. Teine, lihtsam on mõeldud kasutamiseks Tänakule ja kaardilugejale.

"Sõitjatele tuleb elu natuke lihtsamaks teha. Üldinfo, mis on oodata, kõige olulisem info läheb boldi, et mis on õhutemperatuur, kas on vihma," seletas Tõnisson. "Et kui vaatad kiiruga üle, siis sa näed kohe ära, et ahah, tuleb 21-22 kraadi sooja."

Vastuvoolu prognoosid

Tõnisson ennustab tihti täpsemini kui mehed raja ääres. Tema leidlikkusest räägitakse legende. Näiteks ühel Poola rallil tegi ta rehvivaliku raja lähedal asuva veebikaamera järgi. Kuna puu all paistis olevat asfalt kuiv, oli selge, et kui Tänak antud rajalõiku jõuab, on teekate juba kuiv. Tänak kuulas Tõnissoni nõu, asus rallit juhtima ja kihutas võidu poole, kuni rehv lõhkes.

"Seal oli üks kivi ülearu vist tee peal, seal oli selline aste enam-vähem tee peal täpselt roopa sees, seal ei olnud vist mul midagi teha," nentis Tõnisson, et rehvipurunemist ei saanud ta ette ennustada. "Ma arvan, et ma oleks seal kohapeal pidanud olema ja selle kivi sealt ära viima, siis ma oleks saanud aidata võita."

Tõnisson on vahelduva eduga Otti aidanud seitse aastat, kuid tema tõeline tähetund oli tänavu augusti keskpaigas toimunud Saksamaa rallil. Ilmamees soovitas rehvivalikut, mis läks vastuollu nii konkurentide kui isegi Oti enda tiimi ametliku ilmajaama prognoosiga.

"MeteoFrance ütles, et hakkab sadama ja siis mina ütlesin, et ei hakka sadama. Meeskonnale pidin seletama päris pikalt, pidin näitama neile mingisuguseid pilte sinna jutukasse, et mille põhjal ma seda ütlesin," meenutas Tõnisson. "Ott saatis mulle sõnumi, kus oli kaks sõna. Hard või soft? Ja siis ma küsisin vastu, kaua mul aega on. Siis ta kirjutas, et 10 minutit. Seitsme minuti pärast saatsin talle ainult ühe sõna – hard."

Hard ja soft ehk pehme või kõva rehv on rallimaailmas üks kaalukamaid taktikalisi valikuid. Lihtsalt öeldes töötab üks paremini märja ja teine kuivaga. Saksamaa ralli jooksul vahetati Otiga üle 70 sõnumi ja paljudel puhkudel seadis Hannes tiimi ametliku ilmainfo kahtluse alla.

"Oli näha, et tuleb üsna tugev sadu, vaatasin oma info järgi, et sajab kolm tundi üsna kõvasti. Lisaks sellele pehmele rehvile ja kõvale rehvile on veel variant, on n-ö selline eriti märja ilma rehv, aga seda nad polnud isegi testinud eriti veel," jutustas Tõnisson. "Kui ma seda ilmaprognoosi vaatasin ja vaatasin radaripilte, mis sealt tuleb, siis ütlesin, et kui mina sõidaks, paneks esimesel katsel vähemalt kaks seda eriti märja ilma rehvi alla ja siis lõpetasin kirja sellega, et õnneks ma ise ei pea sõitma."

Tõnisson pani vastuvoolu prognoosiga täkkesse, Tänak võitis Saksamaal sel hooajal juba teise etapi ja kerkis üldarvestuses kõrgesse mängu.

Esimene sõiduriist oli kombain

Päev enne Kataloonia ralli algust kogunes Tänaku perekond talle toetust avaldama. Kohal on abikaasa Janika koos Mia ja Roniga. "Eks nad elavad kogu aeg kaasa, kuna lihtsalt on selline suvepikendus ja on võimalik vähe päikest saada, siis tulid kohale, eks see on väike peretraditsioon," lausus Tänak. "Kindlasti on keeruline vaba ajaga, aga õhtuti üritame tunnikese leida."

Mõistagi on kõige uhkem Oti isa, kes on võistlustel kaasas käinud sestsaadik, kui poiss kihutas veel kohalikel rahvarallidel. "Eks ta minu jaoks on väga selline emotsionaalne, et oleme siia tippu jõudnud see on ikkagi raske töö olnud. Pikk tee on käidud, sealt väiksest külatöökojast on see kõik pihta hakanud ja täna oleme ikkagi maailma absoluutne tipp, uhke tunne," sõnas Ivar Tänak. "See tee on suhteliselt raske olnud, aga me oleme tugevad."

Saaremaal Kärlas üles kasvanud Tänak veetis piltlikult öeldes kogu lapsepõlve võidusõitjast isa autoremonditöökojas. Esimene sõiduriist oli kombain, kolmeaastasena istus kardirooli ja 14-aastasena kihutas valge Volkswagen Golfiga mööda Eesti rahvarallisid.

Viimased rallieelsed päevad mööduvad Tänukul ja tema kaardilugejal Martin Järveojal kuiva trenni tehes. Päeval sõidetakse rajad läbi ja õhtul kannab Järveoja päeval tehtud parandused hotellitoas trassi legendi. "Kõige suurema aja võtabki pärast videotega töötamine, kuna tänapäeval on video ja filmi kvaliteet läinud niivõrd heaks, siis on suhteliselt palju võimalik ära teha läbi kaamerasilma ja siis me üritame seda kasutada nii palju kui võimalik," lausus Tänak.

"Kaardilugejale on need kaks esimest rajaga tutvumise päeva tegelikult kõige raskemad, hommikul kell 6-7 on äratus, terve päeva oled autos ja õhtul tuled koju, siis on vaja see töö ilusaks lihvida, mis me päev otsa seal autos rajal tegime," lisas Järveoja. "Et aega kokku hoida ja natukenegi reaalsemalt seda pilti kujutada, siis tavaliselt me vaatame kahekordse kiirendusega, kuna rajaga tutvumise ajal peab liikluseeskirjade järgi sõitma, siin on 70 kilomeetrit tunnis kiiruspiirang kruusakatsetel. Tavaliselt panemegi kahekordse kiirenduse, mina loen ette ja kui Otil tekib videot vaadates mingi küsimärk, siis paneme pausi ja arutame."

Hea kaardilugeja ei pane aeglast pilooti sõitma

Tegelikult võinuks Järveoja ise olla olümpiasportlane. Veel mõni aasta tagasi tegeles ta judoga, tuli viis korda Eesti meistriks ja ralliekipaažis kaardi lugemine oli selle kõrval hobi. Oti tähelennuga on sellest saanud täistöö. "Kaardilugeja töös on kõige keerulisem see, et õigel hetkel öelda täpselt seda, mida juht tahab kuulda," arutles Järveoja. "Ma arvan, et see on selline väga peen tunnetuse küsimus, seda nagu kuskilt raamatust ei õpi, see tekibki. Mingi naturaalne osa peab sul olema olemas. Ega ükski hea kaardilugeja pane aeglast pilooti sõitma, seal peab olema mingi sümbioos, nagu öeldakse."

Tänaku tiimis on Hispaania rallil asendamatu roll ka Martin Kanguril, Kuldar Sikul ja 17 aastat vanal Volvol. Lihtsamalt öeldes on tegemist testisõitjatega, kes sõidavad paar tundi enne starti veel kord raja läbi ja annavad viimase hetke soovitusi. "Tegelikult meil on nende legend täiesti elaval kujul ees olemas, paberi peal, kopeeritult ja iga kurv saab siis oma märked, kui seal on vaja midagi teha," sõnas Sikk.

Kaardilugejad tunnistavad, et mõnikord kasutab väliselt tagasihoidlik Tänak rajal ka krõbedamat sõnavara. "Mina olen kuulnud teda igasuguseid asju ütlemas, aga nagu meil on ütlemine, see, mis juhtub autos, jääb autosse," jäi Sikk napisõnaliseks.

Inseneride sõnul on Tänak isegi professionaalse rallipiloodi kohta tehnilistes küsimustes väga taiplik. Hooaja alguses osales eestlane auto testimises ja arendamises. Võistluste ajal toimetab M-Spordi boksis toimetab korraga 60 mehhaanikut. Tiimi peainsener Lewis Allen tegi "Pealtnägijale" erandi ja tutvustas Tänaku autot seest. Üldjuhul ei lubata seal isegi pildistada.

Kuna täisvarustuses võistlusauto hind on 700 000 eurot, maksab iga piloodi viga suure tõenäosusega kümneid tuhandeid eurosid remondikulu. Tänak oli varem tuntud autode lõhkuja ja sai irvhammastelt isegi hüüdnime Kraavi-Ott. Kallid avariid on rallispordi paratamatu osa. "Mul on hea meel, et kui midagi juhtub, siis raha tuleb Malcolmi, mitte minu taskust," muigas Allen.

Malcom Wilson on tiimi omanik, pealik ja meeskonna aju. 61-aastane britt, kes oli ise 20 aastat tippsõitja, tegi "Pealtnägijale" tuuri tiimi valdustes. Kulud on suured kas või selle pärast, et ühel etapil tohib üks ekipaaž kasutada 30 rehvi, kuid igaks juhuks võetakse kaasa 60, mille seast valida.

"Ütlesin aasta alguses Otile, et ta ei saa kunagi paremat võimalust õppida maailma parimalt rallisõitjalt. Tahaksin uskuda, et ta on seda teinud," lausus Wilson.

Wilson: ta tuleb ühel päeval maailmameistriks

Mees, kellele pealik vihjas, on Tänaku prantslasest tiimikaaslane Sebastien Ogier – mees, kes on võitmatuna püsinud neli aastat järjest ja keda peavad eeskujuks isegi rivaalid. "Tõsi, Ott on sellel hooajal astunud suure sammu edasi, ta on nüüd igal rallil kiire ja stabiilne," hindas Ogier. "Tundub, et Ott on minult palju õppinud ja nüüd on ta väga hea. Loodetavasti ta rohkem enam ei õpi, sest ta on nüüd väga tugev konkurent."

Kangekaelse eestlase suhted tiimiomanikuga on olnud nagu ameerika mäed kas või selle pärast, et Tänak kippus tihti autosid lõhkuma. 2012. aasta oli MM-sarjas Tänu jaoks läbikukkumine ja tiimijuht Wilson heitis ta meeskonnast välja. Järgnenud aasta sõitis Tänak vaid kohalikel rallidel ja kaalus hetkeks isegi karjääri lõpetamist.

2014. aastal juhtus ime ja Wilson kutsus Tänaku oma tiimi tagasi. Pärast seda on avariid haruharvad. Vahest üks ekstreemsemaid hetki oli kaks aastat tagasi Mehhiko rallil, kui eestlaste masinal purunes hüppel esisild, auto muutus juhitamatuks ja lendas uperkuuti järve.

Hispaania ralli finišis toimus traditsiooniline šampanjadušš, Tänaku ja Järveoja jaoks juba kuues kord sel hooajal. Rallikaruselli lõpuni on jäänud veel kaks võidusõitu – Walesis ja Austraalias. Kuid rallifännidel mõlgub meeles veel üks küsimus.

Millal te maailmameistriks tulete? "Aeg näitab seda, raske on niimoodi öelda seda," vastas Järveoja.

"See on üks asi rallis, et siin ei kannata kunagi midagi ennustada, võtame ralli korraga ja vaatame, mis tuleb. Ilmselgelt nii lihtsalt need asjad siin ei juhtu," ütles Tänak.

"See pole väga lihtne, aga kõik on võimalik. Pole kahtlustki, et ta tuleb ühel päeval maailmameistriks," lisas Wilson.