Jüri Vipsile avanes võimalus proovida end soovitud sarjas

17-aastane eestlane saab võimaluse Volkswageni mootoreid kasutavas Motoparki tiimis, sest rumeenlane Petru Florescu ei saa sel nädalalõpul meditsiinilistel põhjustel Hockenheimis kaasa teha.

Motoparki võistkond on Vipsi jaoks uus, kuid sel suvel testis ta paar korda Prema Powerteami vormel-3 masinat. Samas võistkonnas kihutab tänavu ka teine eestlane Ralf Aron.

"Jüri on väga põnevil vormel-3 võidukihutamise üle. Talle meeldis see auto väga, kui ta seda suvel Magny-Cours'is testis," sõnas Vipsi mentor ja kümne aasta tagune Briti F3 sarja meister Marko Asmer väljaandele Autosport. "Ta on võidusõitja ja see on tema jaoks hea kogemus."

Taas ootab Vipsi rajal Felipe Drugovich, kellega ta täna F4 sarjas võitles. Seal üldarvestuses kolmandana lõpetanud brasiillane stardib nüüd Van Amersfoorti võistkonna värvides.