Taaramäe teeb viimase sõidu Katjuša-Alpecini ridades Hiinas

Guangxi on tšuangide autonoomne piirkond Lõuna-Hiinas. Kuuest etapist koosnev tuur algab merelinnast Beihaist. Üldvõitja selgub ilmselt 4. etapil, kui ratturitel tuleb sõita finišiks NongLa Scenic Spoti tippu. Ülejäänud viis etappi on mõeldud eeldatavalt sprinteritele. Tegemist on esimese World Touri võistlusega Hiinas pärast 2014. aasta Pekingi tuuri.

Järgmisel aastal Dimension Dataga liituval Taaramäel pole käesoleval hooajal ühtegi korralikku tulemust ette näidata. Seda viga on esimest korda toimuval Guangxi velotuuril võimalik parandada. Zabel on teinud palju musta tööd Alexander Kristoffi jaoks ja osales tänavu oma esimesel Tour de France’il. Lisaks Taaramäele ja Zabelile esindavad Katjuša-Alpecini Hiinas Marco Haller, Pavel Kotšetkov, Marco Mathis, Michael Morkov ja Angel Vicioso.

